ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಸಲು ಆತ್ಮಾರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ

<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ’ ಎಂದು ಗರಗ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಕಲ್ಮಠದ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಮಕ್ಕಳ ತೋಟ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಕಲ್ಮಠ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ, ಯು.ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಓದು-ಬರಹ ಹಾಗೂ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಅದು ಮಗುವಿನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನದೀಪವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿ.ಬಿ. ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ತಳಪಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮುಖಯ್ಯನಮಠ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಮ್ಮಾರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ವಿ.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಆರ್.ಜವಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-24-1274536859</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>