ದೋಷಪೂರಿತ ಇವಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ದಂಡ

<p>ಧಾರವಾಡ: ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ದೋಷಪೂರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ (ಇವಿ) ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೋ ಇವಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಾಹನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿಸಮೇತ ವಾಹನದ ಖರೀದಿ ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶಪ್ಪ ಭೂತೆ, ಸದಸ್ಯೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬೋಳಶೆಟ್ಟಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ, ₹ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣದ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಬೇಕು, ವಾಹನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಹಣ ₹ 75 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 8 ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಗೀರಾನಿವಾಲೆ ಅವರು 2025 ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಪಾವತಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ವಾಹನ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವು ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2025 ಮೇ 13ರಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-469608846</p>