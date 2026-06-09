ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ ಅಗತ್ಯ

<p>ಧಾರವಾಡ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌಶಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಐಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಗೋಪಿನಾಥ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಐಎಸ್ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ’ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಎಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಸಿವಿಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾಲಕರು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಐಐಐಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊ.ವಸುದೇವ ಪರ್ವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಓದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನೇ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಓದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಐಎಸ್ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನೀಲ ಘಾಸ್ತೆ, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಐಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಗದೀಶ ಪೂಜಾರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಘಾಸ್ತೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-24-717755010</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>