ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್

<p>ಧಾರವಾಡ: ಪರಿಸರವು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೆಬಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಪಾಲಕ ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆಬಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ‘ಪರಿಸರ ಭಾನುವಾರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಬಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟುಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಲಾಯಿತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಸಹಾಯಕ ಪಾದ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಘಂಟಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಮೈಲಿ, ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್, ಪ್ರಕಾಶ ಹುಗ್ಗಿ, ದೇವದಾನ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸುರೇಶ ದಂಡಿನ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಜಯಚಂದ್ರ, ಜೋಸೆಫ್ ಹೂಲಗೇರಿ, ಸುಜಯ ಹೊಂಗಲ್, ಆರತಿ ಕತ್ತೆಬೆನ್ನೂರು, ಎಸ್ತರ್ ಬಾರಟಕ್ಕೆ, ಯಾಕೀನ್ ಮಳೇಕಾರ್, ತೆರೆಸಾ ದಂಡಿನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-24-651207171</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>