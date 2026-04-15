ಫೈರೋಜ್ ಹತ್ಯೆ: ಆಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಧಾರವಾಡ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡ ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮಟಗಾರ ಮತ್ತು ಫೈರೋಜ್ ಪರಸ್ಪರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಕೆಲ ಆಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಎಂಟು ಆಡಿಯೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ ಇದೆ.</p>.<p>'ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ....', 'ನೀನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡು, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥಾ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಹೇಳು...' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ತಮಟಗಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>'ತಮಟಗಾರ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ': 'ಆಡಿಯೊ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ತಮಟಗಾರ ಅವರನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಥವಾ ನಾನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಮಟಗಾರ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಮಟಗಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಗೆಳೆತನದ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಫೈರೋಜ್ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>