ಕಳೆನಾಶಕ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದ ಕೃಷಿಕ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ-ತಡಕೋಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಯ್ಯ ಚಂಬಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ(50) ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಖರೀದಿಸಲು ಗರಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೋಲಿಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಗರಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-24-1313158159</p>