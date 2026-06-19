ಧಾರವಾಡದ ಯುವ ರೈತ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ

<p><em>ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆತೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯುವರೈತ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಒಟ್ಟು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ರೇಷ್ಮೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಮಹಾಗನಿ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 2018ರ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ‘ಯುವಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು 51X23 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಕಿ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ (ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಕೇಂದ್ರ) ಪ್ರತಿ 10 ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ₹500 ದರದಂತೆ ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹುಳುವಿನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಹುಳು ಹಾಕಿದ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಮನಗರ, ಗೋಕಾಕ್, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುಸಾರ ₹500 ರಿಂದ ₹900ರ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಂದಾಜು ₹50 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಮನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ: ‘ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿಗೆ ಹಾಲರೋಗ, ಸೆಪ್ಪೆರೋಗ ಎಂಬ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಳಿಸುಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>’ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಬ್ಬುಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಳಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಸಾಕಣೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-24-804647617</p>