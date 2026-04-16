‘ದರ, ದಾಸ್ತಾನು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ’

ಧಾರವಾಡ: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ದರ, ದಾಸ್ತಾನು ಫಲಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು, ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ, ಅಕ್ರಮ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂಥ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ನೂತನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 54,648 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 3,593 ಮೆಟ್ರಿಕ ಟನ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 9,113 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 213 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಕೆಎಸ್ಸಿಎಂಎಫ್ ದಲ್ಲಿ 633 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಹಾಯಧನ ಆಧಾರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ನ್ಯಾನೊ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು, ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಗಟು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೊಡಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಜತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 3.21 ಲಕ್ಷ ಜಮೀನುಗಳು ಪೈಕಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 2.47 ಲಕ್ಷ (ಶೇ77) ಜಮೀನುನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ, 74,617 ಸಾವಿರ ಜಮೀನುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2,44,870 ರೈತರು 'ಫ್ರೂಟ್ಸ್' ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಐಡಿ) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>