<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಲು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. </p><p>ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ, ಕೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ, ಕೆಲಗೇರಿ ಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಸಹಿತ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಹಲವರು ಕ್ಯಾನುಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. </p><p>'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. 10 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ವಾಸುದೇವ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ಬಂಕ್ ನೌಕರರು ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ಕ್ಯಾನ್, ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. </p><p>'ಜನರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ ಹೆಗ್ಗಳಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>