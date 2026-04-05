ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ: ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ 1008 ಶಾಂತಿನಾಥ ಜಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗರಗದ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಕಲ್ಮಠದ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಸೇವಾ ಭಾರತೀಯ ಮಂಜುನಾಥ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ, ವರ್ಧಮಾನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಭರತೇಶ ಕುರಕುರಿ, ಈರಪ್ಪ ಕುರಕುರಿ, ನೇಮಿನಾಥ ದಿಂಡಲಕೊಪ್ಪ, ಪಾರೀಶಪ್ಪ ಅಲಸಂದಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ 1008 ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>