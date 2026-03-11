ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಧಾರವಾಡ | ಕಸ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ; ಹೊಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:15 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:15 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ  ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳು
ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ  ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಗಳು
ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ
ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ
ಧಾರವಾಡದ ಜನ್ನತ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮೂಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು
ಧಾರವಾಡದ ಜನ್ನತ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮೂಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು
Dharwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT