ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ

ಧಾರವಾಡ: 'ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್. ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ನೂತನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರೈತರ ಅಹವಾಲುಗಳ ಕುರಿತ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಚೀಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 80 ಸಾವಿರ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬರಲಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರು ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಫ್ರೂಟ್ಐಡಿಯಡಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಐದು ಚೀಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.ಇನಾಮಹೊಂಗಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ತರಲು ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಸಮೇತ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಳುವಾಗಿದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಬೇಕು ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತಿ ವೃತಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ವಿರೇಶ ಸೊಬರದಮಠ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಾವು-ಚೇಳುಗಳ ಭಯದ ನಡುವೆ ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ.ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ತಾಸು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿಯ ರೈತ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಟಗೇರಿ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಲವು ರೈತರು ಕೋರಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಜನ್ ಆರ್ಯ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಸಿ.ಡಿ., ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಷಾ ಆಲಂ ಹುಸೇನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>