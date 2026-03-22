ಧಾರವಾಡ: 'ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿಯಷ್ಟೇ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯ. ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳ ಕೆಲ ಜನರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವು ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದು ನಯಾನಗರದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಬಂಡೆಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನೇ ಮೇಲು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಅಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದುಡಿಯುವುದು ಮಾನವನ ಕೆಲಸ. ಫಲಾಫಲ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೇವಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಯಾದವಾಡ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಮಠದ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ನಿಜಗುಣಿ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಬಾಳಮ್ಮ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಶೇಖಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ದಿಂಡಲಕೊಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>