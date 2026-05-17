ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ: ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಟೊಂಗೆ, ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನ ಆರ್ಭಟ ಇತ್ತು. ನಗರದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಆವರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮರದ ಟೊಂಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನವಲಗುಂದ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಟಗೇರಿ, ಅಳ್ನಾವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>