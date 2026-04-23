ಮನೆ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ

ಗಣೇಶ ವೈದ್ಯ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜನಗಣತಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಮನೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮನೆಗಣತಿಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 1,579 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಗಣತಿದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 6 ರಿಂದ 8 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ 150ರಿಂದ 200 ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗಣತಿದಾರ ಸರಾಸರಿ 750ರಿಂದ 800 ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 25 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ 3, ನವಲಗುಂದದ 2, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 9, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ 5 ಹಾಗೂ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 6 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮನೆ ಗಣತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

'ಕಲಘಟಗಿಯ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಗಣತಿದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಗಣತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಸಿ.ಡಿ. 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?: ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದವರ ಮನೆಗೆ ಗಣತಿದಾರರು ತೆರಳಿ, ಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಎಲ್ಲ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮಾಹಿತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ವಾಹನ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಗ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

'2011ರಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ನಡೆದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಹಾಳೆಯ ಅಳತೆಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಣತಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬುದು ಗಣತಿದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-24-948765421