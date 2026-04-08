16ರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಜನಗಣತಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏ.16ರಿಂದ ಮೇ 16ರ ತನಕ ಮನೆ ಮನೆ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಳಂಬ ಆಗಬಾರದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಜನಗಣತಿಯ ಗಣತಿದಾರರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತರಬೇತಿದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪ್ರತಿ 200 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮಾಡಲು 10 ದಿನ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಿತ್ಯ 10 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗುರಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮನೆಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಚಾವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ ಪಾಟೀಲ, 'ಗಣತಿದಾರರು ಸೈನಿಕರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಲಂ ಹುಸೇನ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜೆ.ಬಿ.ಮಜ್ಜಗಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ, ಬಿಇಒ ಎಚ್.ಎಂ.ಫಡ್ನೇಶಿ, ಉಮೇಶ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>