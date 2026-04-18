ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮ

ಧಾರವಾಡ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ 2027ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಿಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅವಳಿ ನಗರದ ಹಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 1ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 43 ಎಂಎಲ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಘಟಕದಿಂದ ನೀರು ರಾಯಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಟ್ಟು 1688 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 880 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ₹ 1287 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೀರ ಸಾಗರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸುತಗಟ್ಟಿ, ಇಟಿಗಟ್ಟಿ, ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ, ಜೋಗಯಲ್ಲಾಪುರ, ರಾಮನಗರಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂನಡಿ (ಬಿಬಿಪಿಎಸ್) ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿ ರಸೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪಾವತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅವಳಿನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೀದಿದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 12 ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 77 ಸಾವಿರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ₹ 10 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾಕಿ' ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ 150 ಬಾವಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ (ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ) ತಯಾರಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಟಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ. ಕಡ್ಡಿ ಹೂಳು ತೆರವು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಗಟಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಿಲ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಹೊಂಗಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಜಗುಣಿ ದಿಂಡಲಕೊಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>