ಫೈರಿಂಗ್: ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಬಿಡಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ ‘ಫೈರಿಂಗ್’ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಹಿತ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜೀರಿಗೆವಾಡದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೊರಕೇರಿ (62), ಪುತ್ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊರಕೇರಿ (36) ಹಾಗೂ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪಾಯಪ್ಪನವರ (9) ಗಾಯಗೊಂಡವರು. ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ, ತೊಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘₹ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋಹನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ಆ ಸರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸರ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಾಗ ಮೌನೇಶ ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು’ ಎಂದು ನಿಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿವಾಲ್ವರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ಮಗ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>