ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಧರೆಗೆ

<p>ಕಲಘಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿದ್ದು, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹುಣಸೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಬಡಪ್ಪನವರ ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಶೇಟ್ಟಪ್ಪನವರ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೆಂಚು, ತಗಡು ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಡಚ್ಚಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಶಂಕರಗೌಡ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಕನಕೊಪ್ಪ, ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-24-2070230212</p>