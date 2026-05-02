ಅಪಘಾತ; ಬಾಲಕ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಕಲಘಟಗಿ (ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ವಾರ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಅನಂತನಗುಡಿಯ ವೇದಾ ನಿತೇಶ ಕಂಪ್ಲಿ ಮೃತ ಬಾಲಕ. ಟಿಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಪ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಕಂಪ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಕಂಪ್ಲಿ, ಮಂಜುಳಾ ಕಂಪ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸುನೀತಾ, ನವಿತಾ, ಮೇಘಾ, ಧೃವ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಧೃತಿ ಕಂಪ್ಲಿ, ರೇಣುಕಾ ಕುದರಿ, ಚಾಲಕ ಪ್ರದೀಪ ಎಚ್., ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಶಾಕೀರ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಲಕ ಶಾಕೀರ ಅಹ್ಮದ್ ಭಾಷಸಾಬ್ ಮಾಲಾದರ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಟಿಟಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಲಘಟಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಬೈಕ್ಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಬಸವರಾಜ (35) ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಲದಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕಿಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕತಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ,</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 7 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಸ್ಮೆಯೋರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂದಾಜು ₹ 2ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ 2 ಮೆಟ್ರಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ: ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣಿವೆ ಭಸ್ಮ</p>.<p>ಕಂಪ್ಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೋಡುಹಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹರಿಜನ ರೇಣುಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣಿವೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ 13 ಎಕರೆಯ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣಿವೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>