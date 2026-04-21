ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕೆಲಗೇರಿಯ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಧಾರವಾಡ: ಕೆಲಗೇರಿಯ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುರುಘಾಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುಳ್ಳದ ಪಂಚಗೃಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೇಹಣ್ಣು, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ತೂರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ರಥವೂ ಮರಳಿ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಗೇರಿಯ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಚುಳಕಿಮಠ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನವ ತರುಣ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಿಂದ 'ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆ' ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-24-705394152