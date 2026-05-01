‘ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 3ಕ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 'ನಗರದ ರಾ.ಹ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಂಶಜರು ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬಾಳಣ್ಣ ಶೀಗೀಹಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಗೋವಾ ಇಂಡೋ–ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರವಿಂದ ಯಾಳಗಿ ಆಶಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪಡೆದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ 'ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಂಶಜರಿಂದ ಚಿಂತನೆ' ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸೋಮಶೇಖರ ದೇಸಾಯಿ, ಉದಯ ದೇಸಾಯಿ, ಯುವರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಗೂ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಐ. ಸಾವಂತ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎ.ಬಿ. ವಗ್ಗರ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಮಹೇಶ ಚನ್ನಂಗಿ, ಸಿ.ಕೆ. ನಾವಲಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್. ಷಡಕ್ಷರಯ್ಯ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು. ಸಂಶೋಧಕ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ರಾಜಶೇಖರ ದೇಶಾಯಿ, ಯುವರಾಜ ದೇಸಾಯಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>