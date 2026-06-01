‘ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ’ದತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ

ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ರೈತರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು 'ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 'ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವರ್ಷದ ಇನ್ನುಳಿದ ಅವಧಿಗೂ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.61 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಕೇವಲ 0.22 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 2.82 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಗಿದೆ.

ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳ್ನಾವರ (1267.4 ಮಿ.ಮೀ.) ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಲಗುಂದ (630.6 ಮಿ.ಮೀ ).

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪೈಕಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 5.0 ಮಿ.ಮೀ, ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು 120.4 ಮಿ.ಮೀ, ಮುಂಗಾರು 513.9 ಮಿ.ಮೀ, ಹಿಂಗಾರು 147.8 ಮಿ.ಮೀ, ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 787.1 ಮಿ.ಮೀ, ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಬಿಡದೆ ಹೊಲದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ತೆಗೆದು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರೈತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವೂ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.

'2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 157, ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ 95, ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ 88, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 85, ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ 62, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ 55 ಹಾಗೂ ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 16 ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತರವಳ್ಳಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260601-24-136595796