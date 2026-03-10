ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಎಐ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಅವಶ್ಯ–ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:50 IST
‘ಡೀಪ್‌ ಫೇಕ್‌’ ‘ಫೇಕ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌’ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್‌ ಕುಲಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
Dharwad

