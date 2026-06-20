ಧಾರವಾಡ, ಕುಂದಗೋಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸ್ಥಾನ, ಮೀಸಲಾತಿ ಕರಡುಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

<p>ಧಾರವಾಡ: 2020ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪ (ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು), ಭರದ್ವಾಡ (ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು), ಪುನರ್ ರಚನೆಯಾದ ತೇಗೂರ (ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಹಾಗೂ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ, ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ (ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೇಗೂರ 14, ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪ 12, ಭರದ್ವಾಡ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ತಲಾ 10, ಚಾಕಲಬ್ಬಿ 9 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.</p>.<p>ತೇಗೂರ (1): ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬಿ’ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 2, ತೇಗೂರ (2): ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ಹಳೇ ತೇಗೂರ(1): ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ದುರ್ಗದ ಕೇರಿ: ಎಸ್ಸಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ1.</p>.<p>ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪ: ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 'ಅ' ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 2, ಗುಳೇದಕೊಪ್ಪಮದಿಕೊಪ್ಪ: ಎಸ್ಸಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ವೆಂಕಟಾಪೂರ: ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬಿ’ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ಬೋಗೂರು: ಎಸ್ಟಿ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1.</p>.<p>ಭರದ್ವಾಡ (1): ಎಸ್ಟಿ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ 'ಅ' ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ಭರದ್ವಾಡ(2): ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ: ಎಸ್ಸಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1.</p>.<p>ಚಾಕಲಬ್ಬಿ(1): ಎಸ್ಸಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ‘ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ಚಾಕಲಬ್ಬಿ(2): ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ1, ಹೊಸಳ್ಳಿ: ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1.</p>.<p>ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ (1): ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬಿ’ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ(2): ಎಸ್ಸಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 1, ಕೊಂಕಣಕುರಹಟ್ಟಿ: ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ 1, ಸಾಮಾನ್ಯ 2 ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆಗೆ ಜೂನ್ 25 ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-24-281772347</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>