ಧಾರವಾಡ: ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಮೂವರು ಬಾಲಕರು ಸಾವು

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಳ್ಳಿಯ ಕರೆಮ್ಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಮೂವರು ಬಾಲಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ. </p><p>ಅನ್ವರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಟ್ನಾಳ್ (13), ಮೆಹಬೂಬ ಸುಭಾನಿ ವಟ್ನಾಳ್ (16) ಹಾಗೂ ಸುಭಾನಿ ಬಾಗೊಜಿಕೊಪ್ಪ (12) ಮೃತಪಟ್ಟವರು.</p><p>'ಅನ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮೆಹಬೂಬ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯವರು. ಬಾಲಕ ಸುಭಾನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಗಿನಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದವ, ತಾಯಿಯ ಜತೆ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>'ಅನ್ವರ್, ಮೆಹಬೂಬ ಮತ್ತು ಸುಭಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಮ್ಮನಕೆರೆಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕರು ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದವರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ಧಾರೆ. ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಲಕರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</p><p>ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಗರಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>