ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ತಡಸಿಕೊಪ್ಪದ ಬಳಿ (ಐಐಐಟಿ ಸಮೀಪ) ಮಂಗಳವಾರ ಜಮೀನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದು ಡೆವಲಪರ್ವೊಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ವಿಠ್ಠಲ ವಾಲಿಕಾರ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ವಿಠ್ಠಲ ಅವರನ್ನು ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹಿತ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ. 'ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಭಾಗದ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಡೆವಲಪರ್ ಜಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಜಾಗದ ಸುಪರ್ದಿದಾರ ವಿಠ್ಠಲ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ವಿಠ್ಠಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಠ್ಠಲ ಅವರು ಎಡಗಾಲಿನ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ' ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕೃತ್ಯದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.