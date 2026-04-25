<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ನಗರದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ನಾರಾಯಣ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 68 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ‘ಲೀಡ್ಲೆಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್’ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೇರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ರಘುಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘68 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರಿಗೆ ‘ಬ್ರಾಡಿಕಾರ್ಡಿಯಾ’ (ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ) ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 70ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಮರುದಿನವೇ ಎದ್ದು ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 24 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತೊಡೆಯ ಭಾಗದ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ತಂತಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಾಕೆಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನವು 17 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಶಿಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಸೋಮನಾಥ ರಾಯಕುಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-24-1685124362</p>