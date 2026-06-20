ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ: ಮನೆ, 8 ನಿವೇಶನ, 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದಾಖಲೆ ಪತ್ತೆ

<p>ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಅವರ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ, ಪಿಜಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. 300 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 1.5 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 8 ನಿವೇಶನ, 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮನೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ. ನಿಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.</p>.<p>‘ರಾಯಪುರದ ಕಚೇರಿ, ಬಾರಾಕ್ರೋಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ (ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ), ನಿಸರ್ಗ ಬಡವಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ವಾಸ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪಿ.ಜಿ. ನಿಲಯಲದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-24-1397893403</p>