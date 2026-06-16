ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 150 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬ

<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ಇಸ್ಕಾನ್’ನ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಅಳ್ನಾವರ, ಕಲಘಟಗಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಾದರೂ ವಾಹನ ಬರಲಿಲ್ಲ. 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೆವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು’ ಎಂದು ಅಳ್ನಾವರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳವರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಒಯ್ಯುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿರುವ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ವರದಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-24-218931448</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>