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ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ಅಬ್ಬಯ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿ

ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಲಾಬಿ: ವರಿಷ್ಠರ ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ
ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
ಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 7:34 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 7:34 IST
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ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವರಿಷ್ಠರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ
ಅಲ್ತಾಫ್‌ ಹಳ್ಳೂರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಘಟಕ
DharwadCabinet

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