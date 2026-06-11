ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ

<p>ಧಾರವಾಡ:ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಕಳ್ಳಿಮನಿ ಪ್ಲಾಟ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ, ರಾಜ ನಗರ, ಮಹಾಂತ ನಗರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಗರ, ಮದಿಹಾಳ, ಹಾವೇರಿಪೇಟ್, ಶಿವರಾಜ ವೃತ್ತ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಗಸಿ, ನಿಜಾಮುದ್ದಿನ್ ಕಾಲೊನಿ, ಗೋಲಾರ ಕಾಲೊನಿ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಮಣಿಕಂಠ ನಗರ, ಚರಂತಿಮಠ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ, ರಾಮ ರಹೀಮ ಕಾಲೊನಿ, ಫಾತಿಮಾ ನಗರ, ರೋಯಲ್ ಹಾಲ್, ಸಾಯಿ ನಗರ, ಭವಾನಿ ನಗರ, ವಿಕಾಸ ನಗರ, ಕಂಪ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-24-1820739461</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>