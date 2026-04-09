ಧಾರವಾಡ: ಎಂಎಸ್ಪಿ (ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ 6,540 ದರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಕ್ಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುಸುಬೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್., ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಕರೆಗೆ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಂತೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಂದ ಗರಿಷ್ಟ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೋಂದಣಿಗೆ 80 ದಿನ (ಏ. 4ರಿಂದ ಜೂನ್ 22) ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಗೆ 90 ದಿನ (ಏ.4ರಿಂದ ಜುಲೈ 2) ಅವಧಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ತೇವಾಂಶವು ಶೇ14 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂತಿವೆ. ಕುಂದಗೋಳ: 9901583895, ಸಂಶಿ 9901583895, ಹಿರೇಹರಕುಣಿ 9844198169) ಕಳಸ 8123472931, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ 9538696718) ಹಾಗೂ ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ 9611498476 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 7975282932, 9900553956 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>