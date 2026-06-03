ಧಾರವಾಡ | ಮುಂಗಾರು: 2.82 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 2.82 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ರೈತರು ಜಮೀನು ಹಸನು ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ. </p>.<p>ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು 93.750 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ 37 ಸಾವಿರ, ಹತ್ತಿ 49,292, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 60 ಸಾವಿರ, ಭತ್ತ 10,481, ಉದ್ದು 8,755 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ 54,648 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 26,407.98 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ 18477 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ 7,342, ಡಿಎಪಿ 3,304, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 11,815, ಪೊಟ್ಯಾಷ್ 2301 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. </p>.<p>ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹ.</p>.<p>ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ – ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ: ರೈತರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ತೈಲ ದರಗಳು ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ ₹ 200 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<div><blockquote>ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.ರೈತರು ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಸರು ಉದ್ದು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಬಸವರಾಜ ಏಣಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಕೃಷಿ ವಿವಿ </span></div>.<div><blockquote>ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ನಾಗಪ್ಪ ಉಂಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ</span></div>.<div><blockquote>ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಶುರುವಾದರೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ </blockquote><span class="attribution">ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ (ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು;ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ; ನವಲಗುಂದ;58843; ಧಾರವಾಡ;57855; ಕುಂದಗೋಳ;52150; ಕಲಘಟಗಿ;37817; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ;37594; ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ;26554; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ;6810; ಅಳ್ನಾವರ;5654; ಒಟ್ಟು;282677</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>