ಗಾಯನ- ವಾದನ ಕಲರವ ಇಂದು

ಧಾರವಾಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಎಲಿಗಾರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರವಿ– ರಾಧಾ ಕಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 16ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸಪ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರುತಿನಂದನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಸಿತಾರ ವಾದನಗಳ ನಿನಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯ ಅನಾವರಣದ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಾಯನ-ವಾದನಗಳ ಸಂಗೀತ ಬೈಠಕ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಸಪ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ, ಶ್ರುತಿನಂದನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರವಿ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ವಿದುಷಿ ಶಿವಾನಿ ಕವಠೇಕರ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಬೈಠಕ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಸಮನ್ವಿತಾ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಸಿತಾರ ವಾದನ, ಧಾರವಾಡದ ದೀಪ್ತಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ದಿಗ್ಗಾವಿ, ಜಯತೀರ್ಥ ಪಂಚಮುಖಿ– ತಬಲಾ, ಬಸವರಾಜ ಹಿರೇಮಠ– ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260516-24-384204329