ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ನವಲಗುಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ಸಿವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಯ್ಕರ 625ಕ್ಕೆ 622 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಖನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರೇಮಾಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಸಾಯಿ 625ಕ್ಕೆ 622 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಜಗದ್ಗುರು ನಾಗಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳದ 616 ಅಂಕ, ಶಲವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ನೇಹಾಗಡಗಿ 614 ಅಂಕ, ಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಮ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ 612 ಅಂಕ, ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕುರಿ 612 ಅಂಕ, ಖನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಣವ ಪಾಟೀಲ್ 612 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರು ಮೋಹನ ಹೆಬಸೂರ 610 ಅಂಕ, ಖನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ವಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಣವ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ 609 ಅಂಕ, ಬ್ಯಾಲ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂರ್ವಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಡಕಲಿ 607 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-24-314346081