<p>ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಬಾಯ್ತೆರೆದಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವೃತ್ತ, ಸಾಧನ ಕೇರಿ, ಮಾಳಮಡ್ಡಿ, ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ, ದುರ್ಗಾ ಕಾಲೊನಿ, ಭಾರತಿ ನಗರ, ಸಪ್ತಾಪೂರ, ಸೈದಾಪುರ, ಮಹೆಬೂಬನಗರ, ಮರಾಠಾ ಕಾಲೊನಿ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಗಸಿ ರಸ್ತೆ, ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ಬಸವನಗರ, ಶ್ರೀನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಡವಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಅರ್ಧ ಮುರಿದಿವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಮುರಿದಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳಿಂದ ಕೊಳಕು ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊರಳಿದ್ದು, ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಡೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಿಲುಕಿ, ಸವಾರರು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇವೆ. ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ, ಕಾರು ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಜನರು ಚರಂಡಿಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಮುಚ್ಚಳ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಅರವಿಂದ ಎಂ. ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-24-1311285272</p>