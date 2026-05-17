ಕಾಗದ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿ ಕೈಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಾಗದ ರಹಿತ ದಸ್ತಾವೇಜು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ (ದಸ್ತು) ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಶನಿವಾರ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತರಾಜ ಪೋಳ ಅವರು, 'ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಆಸ್ತಿಗಳ ಕಾಗದ ರಹಿತ ದಸ್ತುವೇಜು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾವೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಗದ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಟಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪತ್ರ ಬರಹ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಜಯ ಆರ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಗದೀಶ ಎಸ್.ಚಿಕ್ಕಮಠ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್.ಸಾಳುಂಕೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ.ನರಗುಂದಕರ,ಶಂಕರ ಟಿ.ಹುಟಗಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>