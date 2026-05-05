‘ಕಾಗದ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿ ಕೈಬಿಡಿ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಾಗದ ರಹಿತ ದಸ್ತಾವೇಜು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ (ದಸ್ತು) ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತರಾಜ ಪೋಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾವೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು, ಮಾರಾಟಗಾರು ಭೌತಿಕ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇ–ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರು, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಮೋಸದಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಗದ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿಯಿಂದ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 200 ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 400–500 ನೋಂದಣಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರು, ಮಹಾವೀರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ವಿನೋದಗೌಡ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-24-893153962</p>