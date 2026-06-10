ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 1:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dharwadsuicideprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT