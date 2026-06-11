ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ

<p>ಧಾರವಾಡ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಗ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕಿ ನುಸಿ ಗುಳಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿ ಸಾವಿಗೆ ನಯೀಂ ಬೇಗ್ ಎಂಬಾತ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸಹಜ ಸಾವು (ಯುಡಿಆರ್) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ಧಾರೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಆಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪೇಂಟರ್ ನಯೀಂ ಬೇಗ್ ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಬಾಲಕಿ ಜತೆ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿ ‘ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್’ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 80 ಫೋಟೊಗಳು ಇವೆ. ಪೊಲೀಸರು 20 ದಿನಗಳ ಪೋಕ್ಸೊ (ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಮೊದಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ಧಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕರಣದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಾವತಿ ಟಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಾಲಕಿಯ ಪೋಷಕರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ನಯೀಂ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರವೂ, ನಯೀಂ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಬಾಲಕಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದ್ದೂರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೀವಟಿಗೆ, ಹೇಮಾವತಿ ಟಿ. ಗುರುಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-24-1256025436</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>