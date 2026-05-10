ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದ ಪೊಲೀಸರು: ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೂರು

ಧಾರವಾಡ: 'ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗವು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪೃಥ್ವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರ ಶಿವನಗೌಡ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುರಪುರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ನಮಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಿವನಗೌಡ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 15 ಮಂದಿ ₹ 1.82 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ನಿವೇಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಯೋಗ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>