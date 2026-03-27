ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ: ಅಧಿಕ ಲಾಭ

<p><em>ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಾಬುಸಾಬ್ ನದಾಫ ಅವರು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಾಬುಸಾಬ್, 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕೋಳಿ ಎಂಬ ಎರಡು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಸಾರ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳ ದರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ₹45ರಂತೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಬುಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಖ (ಕಾವು) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿ 35 ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಸಾಕಣೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹80ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ (ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿಯ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಫೀಡ್ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ₹140ರಿಂದ ₹145ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಈ ದರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ₹3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾಬುಸಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಬುಸಾಬ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-24-731442067</p>