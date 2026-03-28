ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ

ಧಾರವಾಡ: 'ತಬಲಾ ವಾದಕ ರಾಚಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪಂ.ರಾಚಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ 75ರ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಎಲ್. ದೇಸಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಲಾ ಪೋಷಕಿ ಭಾರತಿದೇವಿ ರಾಜಗುರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಗಾಯಕ ಸೋಮನಾಥ ಮರಡೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತರಲಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವಿಜಯಪುರದ ಧೃತಿ ಮಠಪತಿ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ, ಪಂ.ಕುಮಾರ ಮರಡೂರು ಅವರು ಗಾಯನ, ರಾಚಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ತಬಲಾ ಸೋಲೋ, ಗುರುಬಸವ ಮಹಾಮನೆ ಅವರು ವಯೊಲಿನ್ ಹಾಗೂ ರಾಚಯ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಸಮೂಹ ತಬಲಾ ವಾದನ ಪ್ರಸ್ತಪಡಿಸುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಡಕೋಳ, ಶ್ರೀಹರಿ ದಿಗ್ಗಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260328-24-1294210334</p>