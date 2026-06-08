ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

<p>ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಸೇರಿ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮಾರಡಗಿ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಯಾದವಾಡ, ನರೇಂದ್ರ, ಗರಗ, ತಡಕೋಡ, ಮಾದನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಅಂಗಡಿಯ ಪರಿಕರಗಳು, ವಾಹನಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾದವು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಭೋವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ಹಾನಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡಿಒ ಬಿ.ಡಿ. ಚವರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-24-1896125061</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>