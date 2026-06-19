ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ

<p><em>ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ</em></p>.<p>ಧಾರವಾಡ:ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ರಣ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಸೊರಗುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುವ ಭೀತಿ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 18ವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ 7.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಇದ್ದರೆ 7 ಸೆಂ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 6, 7ರಂದು ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಳೆ ಸುಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 9.3 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ 23 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಿದಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ 2.82 ಲಕ್ಷ ಹೆ್ಕ್ಟೇರ್ ಪೈಕಿ 2.24 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ 16ರವರೆಗೆ) ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ (ಶೇ 89.72 ), ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (ಶೇ62.74) ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಯಾಬೀನ್, ಉದ್ದು, ಕಬ್ಬು ಗುರಿ ಮೀರಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗುರಿ 50 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದ್ದರೆ 52400 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಗುರಿ 8755 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದ್ದರೆ 19,053 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ (ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಗುರಿ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದ್ದರೆ 10,946 ಹೆಕ್ಟೇರನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು, ಭತ್ತ, ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿತ್ತಿದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಚಿಗುರುತ್ತಿವೆ. ಪೈರು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ, ಉಳುಮೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಹಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ ₹ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಚಿಗುರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಾಡುಬೇಕು ಎಂದು ದಿಕ್ಕು ತೋಚುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಜಿಟ್ಟಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿವೆ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಕಂದುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿರೂರಿನ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಳನಗೌಡರ ಕೋರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-24-2138291814</p>