ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಅನ್ನದಾತರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ

Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 0:57 IST
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