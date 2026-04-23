ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ | 9ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ: ವಿ.ಎಸ್‌.ಉಗ್ರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯ

ಧಾರವಾಡ: 'ಮೀಸಲಾತಿ (ಶೇ 56) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ (ಷೆಡ್ಯೂಲ್) ಸೇರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿ.ಎಸ್.ಉಗ್ರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 56ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಶೇ 56 ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ತಡೆ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ತೆರವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಸ್ಎಲ್ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅರ್ಜಿ) ಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು, ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

'ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ 'ಮಾಟಮಂತ್ರ' ಇರಬಹುದು, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವವರೂ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ– ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂಚು ಇದೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಮೌನೇಶ ಗುಡಸಲಮನಿ, ಅಂಶಕ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ