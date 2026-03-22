‘ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‍ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’

ಧಾರವಾಡ: 'ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಧಾರವಾಡ ಮಿಡ್ಟೌನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಟರಿ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನಹಸ್ತಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೋಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ದೀಪಕ್ ಅಕಳವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊಬೈಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನಸಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವರ್ಧನ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನವು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ರಕ್ತದಾನಿಗಳು, ಶಿಬಿರ ಸಂಘಟಕರು, ವಾಹನದ ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಧಾರವಾಡ ಮಿಡ್ಟೌನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪೈ, ಜಯಾ ಭೂಪಾಲಾಪುರ್, ಡಾ. ಕವನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಆನಂದ ತಾವರಗೇರಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಸಿ, ರೋಟರಿ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಂದೀಶ್, ಆರ್ಸಿಡಿಎಂಟಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಧರಣಪ್ಪಗೌಡರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಕಳವಾಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>