‘ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ; ಬಿಜೆಪಿ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜಿಸಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು 'ಯು ಟರ್ನ್' ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸದಿರುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಲಿಗಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಧಾರವಾಡದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬಾರದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಲುವು ಬದಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸಿದರೆ ಧಾರವಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನನ ಮರಣ ದಾಖಲೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ 'ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್' ಇದೆ. ಧಾರವಾಡದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಇ–ಸ್ವತ್ತು' ಮಾಡಿಸಲು ಅಲೆದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ) ಧಾರವಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ರಜೆ ಇದ್ದರೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏ.30ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಕಬ್ಬೇರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಕಮತಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೋವಿ, ತುಳಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್, ಶಂಭು ಸಾಲಿಮನಿ, ದೀಪಾ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>