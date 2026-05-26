ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಧಾರವಾಡ ಜನರ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ' ಎಂದು ಬರೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>ದೀಪಾ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಧವ್, ಬಸವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಶಿವು ನಿಗದಿ, ಕಿಶೋರ ಬಡಿಗೇರ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ರಕ್ತ ನೀಡಿದರು. </p><p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ` ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಿ.ಡಿ.ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>